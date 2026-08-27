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Con presencia del Presidente Kast: WRC Rally Chile Biobío realizó su lanzamiento en La Moneda

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Este jueves se realizó el lanzamiento del World Rally Championship (WRC) Chile Biobío, en el Palacio de La Moneda, con el Presidente José Antonio Kast recibiendo a los organizadores de la competencia.

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