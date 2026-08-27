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El homenaje de Cruzados a "Tati" Buljubasich en el Claro Arena

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José María Buljubasich recibió un emotivo homenaje de despedida en el Claro Arena para finalizar su ciclo como gerente deportivo en Cruzados, cargo que ejerció desde 2010. El "Tati", que también defendió la portería de Universidad Católica entre 2005 y 2008, recibió una ceremonia que exhibió los 12 trofeos obtenidos bajo su administración de oficina.

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