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Apareció hasta en The Washington Post: La reacción de la prensa tras el debut de Vozinha en Colo Colo

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El estreno del arquero caboverdiano Vozinha, estrella de la última Copa del Mundo, con la camiseta de Colo Colo causó revuelo en la prensa internacional tanto así que medios como The Washington Post y Olé le dedicaron notas a lo ocurrido la noche del miércoles en Copa Chile.

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