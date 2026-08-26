Una devastadora riada de lodo, agua y sedimentos sacudió con fuerza el norte de Nepal y la región fronteriza del Tíbet, en China, dejando un balance provisional de al menos 160 personas fallecidas y cerca de 800 desaparecidos.

La catástrofe se concentró principalmente en el distrito nepalí de Rasuwa, ubicado en la provincia de Bagmati, donde la fuerza del torrente destruyó más de 80 puentes, arrasó poblados enteros y colapsó obras estratégicas de infraestructura.

De acuerdo con la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), la emergencia comenzó a desarrollarse alrededor de las 08:40 hora local (02:55 GMT), cuando un desprendimiento de glaciar a unos 20 kilómetros al noreste del paso fronterizo de Rasuwagadhi provocó una crecida repentina sobre el río Lhende.

Minutos después, la masa de lodo desembocó en el río Bhote Koshi, impactando a comunidades como Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

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