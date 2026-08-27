La localía no ayudó: Chile cayó ante Estados Unidos en la segunda ronda de las Clasificatorias
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La selección chilena de baloncesto no pudo aprovechar la localía en el Centro de los Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, cayendo por un inapelable 89-71 ante el poderoso combinado de Estados Unidos, por las Clasificatorias al Mundial de Catar 2027.
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