Contraloría formuló observaciones sobre fondos destinados al Mundial de Rally en Biobío

La Contraloría Regional del Biobío, organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos, detectó una serie de deficiencias en el control de 15.760 millones de pesos destinados a financiar las últimas cuatro ediciones del Mundial de Rally en la región.

La revisión puso el foco en recursos traspasados desde organismos públicos como el Gobierno Regional del Biobío y Sernatur para la realización de la fecha del Campeonato Mundial de Rally, evento que se desarrolla de manera ininterrumpida en la zona desde 2023.

Entre las principales observaciones, según informamos en Cooperativa, aparecen falencias en la supervisión de contratos, deficiencias en las rendiciones de cuentas y la falta de mecanismos suficientes para proteger los fondos públicos en caso de una eventual suspensión o cancelación de la competencia por parte de la FIA.

El informe también cuestionó los resguardos existentes frente a desembolsos anticipados y advirtió una inconsistencia en el contrato correspondiente a las ediciones 2023 y 2024, que estableció un límite de 5.000 UTM pese a comprometer recursos equivalentes a 113.213 UTM, según detalló Diario Concepción.

Además, Contraloría observó la existencia de antecedentes insuficientes para acreditar de manera completa algunos de los beneficios publicitarios comprometidos y detectó problemas en los mecanismos de control utilizados durante la organización de actividades vinculadas al evento.

Los organismos públicos involucrados deberán responder a las observaciones y acreditar las medidas adoptadas para corregirlas dentro de un plazo de 60 días.

Felipe Horta respondió a las observaciones

Consultado respecto del informe, Felipe Horta, productor general del WRC Rally Chile Biobío y responsable de Horta Producciones, remarcó que las observaciones formuladas por Contraloría apuntan a los procedimientos de los organismos públicos y no directamente a la productora encargada del evento.

Horta explicó además que los recursos que recibe la organización son utilizados en plazos acotados y sostuvo que en un máximo de 10 días los fondos son destinados a los pagos correspondientes, principalmente aquellos relacionados con membresías y derechos necesarios para concretar la fecha del Mundial.

La revisión de Contraloría se conoce a menos de dos semanas de una nueva edición del WRC Rally Chile Biobío, que se disputará entre el 10 y el 13 de septiembre.