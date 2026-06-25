Bruno Miranda completó positivo debut en el Campeonato Argentino de Karting

El piloto chileno Bruno Miranda tuvo un alentador inicio de temporada en el Campeonato Argentino de Karting, luego de finalizar en la séptima posición de la categoría Cadete en la primera fecha del certamen, disputada en el Autódromo de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

Considerado una de las principales promesas del karting sudamericano, el joven corredor de 10 años enfrentó un exigente desafío ante los mejores exponentes argentinos de su categoría, en una pista desconocida y como único representante chileno de la competencia.

Defendiendo al equipo Duphraz Racing Academy, Miranda mostró un sólido rendimiento durante todo el fin de semana y logró ubicarse entre los protagonistas.

"Estamos bastante contentos con el desempeño. Fui el único piloto extranjero corriendo en el Campeonato Argentino de Karting, que es un desafío súper complicado, porque allí están los mejores pilotos del país, y fue un buen comienzo", señaló Miranda, quien ahora centrará su atención en la quinta fecha del Campeonato Rotax RMC Chile, programada para la primera semana de julio.