Tres ministras, seis subsecretarios y 33 seremis: las bajas de Kast en 5 meses

El gobierno de José Antonio Kast cumplió cinco meses en el poder el pasado martes y termina la semana con su segundo cambio de gabinete, a raíz de una cuestionada gestión -y respuestas- de Natalia Ducó, ahora exministra del Deporte.

Junto a la exatleta también dejó el gabinete Andrés Otero, hasta la noche del jueves subsecretario de esa cartera.

Así, ya suman 42 autoridades de primera línea que no llegaron a cumplir un semestre en el cargo: tres ministras, seis subsecretarios y 33 secretarios regionales ministeriales.

La primera salida fue la de Daniela Gallego, el 25 de marzo, cuya nominación como seremi de Economía en Atacama finalmente no se cursó por incumplimiento de requisitos académicos, según cita el sitio renunciaskast.cl, proyecto del cientista político Danilo Herrera.

Un día después fue el turno de Alexander Nanjarí, quien salió de la seremi de Educación del Biobío por "antiguos posteos sobre edades en relaciones de pareja".

El primer subsecretario que salió del Gobierno fue Rafael Araos, de Ciencia, el 11 de mayo, a raíz de serias diferencias con la ministra Ximena Lincolao, que incluso lo llevó a negarse a cursar despidos ordenadas por la secretaria de Estado.

Pocos días después, el 19 de mayo, se produjo al mayor sismo de la "instalación", pues el Presidente pidió la renuncia de las ministras Trinidad Steinert (Seguridad) y Mara Sedini (Segegob), a raíz de amplios cuestionamientos a sus gestiones, incluso dentro del propio oficialismo.

Otro caso que causó revuelo político fue el de Juan Pablo Rodríguez, quien salió de la Subsecretaría de Hacienda tras un examen positivo de drogas, el que ha rechazado incluso con un test en otro laboratorio; hecho que tensionó a La Moneda con sus propios partidarios.

La última salida registrada fue justamente el 11 de agosto, en el "cumple-mes" del Ejecutivo, y correspondió a Evelyn Bintrup, seremi de Salud de Los Lagos, quien enfrentaba denuncias por acoso laboral, en el marco de la ley Karin. Ahora, con Ducó y Otero, la cifra subió.

Las autoridades que dejaron el Gobierno al 14 de agosto

Ministras

Natalia Ducó, Deporte

Trinidad Steinert, Seguridad

Mara Sedini, Segegob

Subsecretarios

Andrés Otero, Deporte

Juan Pablo Rodríguez, Hacienda

Daniela Castro, Mujer

Andrés Jouannet, Seguridad Pública

Ana Victoria Quintana, Prevención del Delito

Rafael Araos, Ciencia

Seremis