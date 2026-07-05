Bruno Miranda sumó experiencia internacional en la IAME Series Argentina

El piloto chileno Bruno Miranda, de 10 años, tuvo una nueva participación internacional durante el pasado fin de semana en la cuarta fecha de la Champion Cup de IAME Series Argentina, competencia que se disputó entre el 30 y 31 de mayo en el Kartódromo Internacional "Ciudad de Zárate", en Buenos Aires.

El representante nacional, que compitió por Duhpraz Racing Academy, enfrentó a algunos de los principales talentos del karting argentino y sudamericano, y terminó en la undécima posición de la categoría Mini.

Miranda fue octavo en la clasificación del sábado y luego vivió una jornada exigente en las mangas, ya que en el Heat 1 cayó al duodécimo puesto tras un choque que lo dejó último. Pese a ello, logró recuperarse y volvió a meterse entre los diez mejores en el Heat 2.

El domingo, el piloto chileno fue noveno en el sprint y cerró su participación con el puesto 11 en la final, en un fin de semana que valoró por la exigencia de la pista y el nivel de sus rivales.

"Fue un fin de semana difícil, en una pista muy complicada y con poco grip. Tuvimos poco entrenamiento porque el miércoles giramos poco, pero en general nos llevamos buenas sensaciones, porque fuimos competitivos y supimos salir adelante ante algunos problemas que se presentan. Acá los locales se hacen fuertes, se genera harto roce en la largada y por eso me tocó remontar harto desde atrás, pero es parte del aprendizaje en este tipo de carreras", señaló Miranda.

La participación en Argentina forma parte del programa de desarrollo internacional del joven piloto chileno, que busca sumar experiencia en campeonatos de alta exigencia y ya prepara sus próximas presentaciones, con desafíos tanto en Sudamérica como en Europa durante el segundo semestre.