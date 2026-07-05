Criteria: Aprobación de Kast cayó al 35% y desaprobación aumentó a 53%

La aprobación del Presidente José Antonio Kast anotó una caída de cuatro puntos porcentuales y se ubicó en 35%, según arrojó este domingo la última encuesta Criteria.

El sondeo, realizado el 2 de julio a través de un panel online, también reveló que la desaprobación del Mandatario aumentó en dos puntos porcentuales, pasando del 51 al 53%, el número más alto en un mes.

Respecto a la tramitación de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, un 38% considerA que sus efectos serán positivos para el país; mientras que la percepción negativa alcanzó un 33%.

En cuanto a los beneficiarios de la iniciativa, un 48% cree que favorecerá principalmente a los sectores de mayores ingresos, manteniéndose como la percepción predominante. En contraste, un 33% sostiene que el proyecto está orientado a la creación de empleo.

Seguridad: La principal preocupación ciudadana

Sobre las preocupaciones ciudadanas, un 31% de los encuestados indica que la seguridad es la principal prioridad; seguida por la generación de más y mejores empleos (16%) y la reactivación económica (13%).

En materia económica, un 52% piensa que la situación del país está peor que hace seis meses; un 43% percibe un deterioro en la economía de su hogar y un 57% estima que actualmente es más difícil encontrar o mejorar un trabajo.

Asimismo, un 39% cree que la economía del país empeorará en los próximos meses, y un 31% anticipa un deterioro en la situación de su hogar.

Finalmente, un 54% afirmó que el manejo del Gobierno en materia económica y generación de empleo es negativo; mientras que un 56% señaló que el desempeño ha sido peor o mucho peor de lo que esperaban.

Agenda Criteria - 5 de Julio 2026 by Radio Cooperativa