Chileno Sebastián Carrasco se alzó campeón y MVP en la liga argentina de baloncesto
El exUniversidad de Concepción brilló en la definición del torneo trasandino.
El exUniversidad de Concepción brilló en la definición del torneo trasandino.
El chileno Sebastián Carrasco brilló como MVP de las finales en el título de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en la Liga Nacional de baloncesto de Argentina, tras vencer a Quimsa.
La escuadra del base nacional firmó el 4-2 de la serie con un marcador de 68-56: Carrasco fue el líder de Gimnasia con 19 puntos, un rebote y una asistencia.
Siendo el Jugador Más Valioso, Carrasco celebró la segunda estrella de su club; justamente a 10 años desde su primera conquista en la temporada 2005/06.
El exUniversidad de Concepción se convirtió en el primer chileno campeón del baloncesto argentino en 27 años: El último que lo había conseguido fue Patricio Briones con Atenas de Córdoba.