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Tópicos: Deportes | Baloncesto | Chilenos

Chileno Sebastián Carrasco se alzó campeón y MVP en la liga argentina de baloncesto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exUniversidad de Concepción brilló en la definición del torneo trasandino.

Chileno Sebastián Carrasco se alzó campeón y MVP en la liga argentina de baloncesto
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El chileno Sebastián Carrasco brilló como MVP de las finales en el título de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en la Liga Nacional de baloncesto de Argentina, tras vencer a Quimsa.

La escuadra del base nacional firmó el 4-2 de la serie con un marcador de 68-56: Carrasco fue el líder de Gimnasia con 19 puntos, un rebote y una asistencia.

Siendo el Jugador Más Valioso, Carrasco celebró la segunda estrella de su club; justamente a 10 años desde su primera conquista en la temporada 2005/06.

El exUniversidad de Concepción se convirtió en el primer chileno campeón del baloncesto argentino en 27 años: El último que lo había conseguido fue Patricio Briones con Atenas de Córdoba.

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