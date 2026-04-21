Ismenia Pauchard es la primera chilena inducida al Salón de la Fama de FIBA

El baloncesto chileno celebra una noticia que le llena el corazón. Ismenia Pauchard se convirtió oficialmente en leyenda del básquetbol mundial al ser incluida en la Clase 2026 del Salón de la Fama de la FIBA, distinción que hace el organismo mundial para honrar a figuras legendarias por sus contribuciones excepcionales al deporte de la naranja.

La leyenda de la selección chilena, fallecida en 2004, fue consagrada de forma póstuma y simbólica en una ceremonia realizada en Berlín, Alemania, y en la que también se homenajeó a Sue Bird (EEUU); Céline Dumerc (Francia); Clarisse Machanguana (Mozambique); Dirk Nowitzki (Alemania); Hedo Türkoğlu (Turquía); Wang Zhizhi (China); y al entrenador Ludwik Miętta‑Mikołajewicz (Polonia).

Con este tremendo reconocimiento Ismenia Pauchard se convierte en la primera chilena y la cuarta jugadora sudamericana en lograrlo tras las brasileñas Paula Goncalves, Janeth Arcain y Hortência Marcari.

Este hito, además, reafirma también la importancia del desarrollo del baloncesto femenino en el país y marca un hito en el deporte chileno, algo que fue destacado por Karin Heerwagen, presidenta de la Federación de Básquetbol de Chile, quien asistió a la ceremonia en compañía de Wilma Demierre, sobrina de Ismenia Pauchard.

"Tremenda emoción lo que vivimos, oficialmente Chile entra a la historia del básquetbol mundial, Ismenia no solo nos abrió caminos a las siguientes generaciones de jugadoras, sino que nos sigue motivando con su reconocimiento y presencia a nivel mundial", comentó la presidenta de FebaChile.

"Sus logros históricos no solo construyeron su propio legado, sino que inspiraron a nuevas generaciones de niñas y jóvenes, quienes pudieron finalmente creer que las chilenas podían alcanzar los más altos niveles del deporte. En lo personal, hay una emoción muy grande ya que además de ser la presidenta de la Federación, tuve la suerte de conocer a Ismenia, y fue mi entrenadora en un proceso de selección. Entonces la emoción es doble al ver como se reconoce a una deportista chilena a este nivel", manifestó.

Un repaso a su brillante trayectoria

Integrante de la selección nacional de alto rendimiento de las décadas de 1950 y 1960, que competía regularmente por los máximos honores en los Campeonatos Sudamericanos, los Juegos Panamericanos y la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino de la FIBA, fue una líder y un talento extraordinario.

Una prueba clara de ello es que Pauchard terminó como la tercera máxima anotadora en dos ediciones de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino de la FIBA, en 1957 y 1964. Esto la consagró como una de las mejores jugadoras de su época.

Guio a Chile a lo más alto del podio en el Campeonato Sudamericano Femenino de la FIBA, con títulos en 1956 y 1960, y también condujo a la selección nacional a obtener la medalla de plata en otras cuatro ocasiones y fue la máxima anotadora del torneo en la edición de 1968.

Participó en cuatro ediciones de los Juegos Panamericanos, llevando a Chile a la final en 1955; a esa medalla de plata le siguieron sendos bronces en 1959 y 1963.

A nivel de clubes, Pauchard comenzó su carrera en el Club FAMAE, antes de jugar durante más de una década en Colo Colo en dos etapas distintas. Con el Cacique fue campeona del Torneo de la Asociación de Básquetbol de Santiago en 15 ocasiones, además de ganar siete Campeonatos Nacionales con la Selección de Santiago y seis Torneos de Apertura.

Uno de los momentos más brillantes de su carrera fue en 1957, cuando se consagró junto a las "albas" campeona del Torneo Sudamericano de Estrellas en Lima, Perú.