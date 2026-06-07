Diputado DC por Arica: La zanja no sólo va lenta, es lo único visible del "Escudo Fronterizo"

El diputado por Arica y Parinacota Jorge Díaz (DC) criticó la implementación del Plan Escudo Fronterizo del Gobierno, asegurando que la famosa zanja no solo representa retrasos en su construcción, sino que se constituye como la única medida tangible de seguridad en la zona.

En el marco de la visita del Presidente José Antonio Kast a la región, el parlamentario afirmó que la obra estrella del Ejecutivo "no solo va más lento de lo comprometido, sino que además es lo único que se conoce físicamente respecto del Plan Escudo Fronterizo".

"Se agradece que se avance en la zanja, pero entendemos que no es lo único que debe existir para una región que ha sufrido tantos años por el crimen organizado", fustigó el legislador de la zona limítrofe con Perú.

Gobierno afirma que obras alcanzaron 45% de avance

Ad portas de cumplirse los primeros 90 días de su mandato, el Presidente arribó a la zona norte para realizar un balance de su gestión en seguridad y control migratorio. Este domingo, el foco estuvo puesto en la inspección de la zanja fronteriza en Chacalluta, una de las promesas centrales del llamado "Desafío 90".

En marzo, al inicio de la gestión, el ahora biministro Claudio Alvarado estableció como meta ampliar la extensión de la zanja de los 3 kilómetros iniciales a un total de 30 en su primera fase, bajo el amparo del Plan Escudo Fronterizo.

Aunque no se ha dado a conocer el metraje actual, desde la Secretaría General de la Presidencia adelantaron que los trabajos presentan un 45% de avance respecto al total de la obra proyectada.

"Lo que el ministro del Interior informó es que ya ha avanzado más del 50% de los trabajos, era lo diagnosticado a la fecha. Además, hemos disminuido en casi un 80% el ingreso de personas ilegales. Entonces, (el Plan Escudo Fronterizo) ha dado resultados", destacó la diputada Stéphanie Jéldrez (Partido Republicano).

La parlamentaria aseguró que la zanja "no es la única medida (que se implementará); sino que viene a complementar una respuesta integral a la contención de las fronteras y su cuidado".

Agenda en Arica: Gabinete y nuevos proyectos

Este domingo, el itinerario del Presidente Kast en Arica comenzó con un gabinete regional y continuó con su participación en el desfile cívico-militar en la avenida Comandante San Martín, conmemorando la Toma del Morro de Arica.

Presidente Kast encabezó desfile por los 146 años del asalto y toma del Morro de Arica, instancia en que estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Fernando Barros. (FOTO: ATON).

Para el cierre de la visita, se espera la realización de un diálogo ciudadano bajo el formato "Presidente Presente". En esta instancia, el Mandatario firmará diversos proyectos de ley destinados a fortalecer el resguardo fronterizo.