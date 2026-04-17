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Tópicos: Deportes | Baloncesto | Jugadores

Murió el brasileño Oscar Schmidt, conocido como el "Pelé del básquet"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El histórico anotador brasileño falleció en Sao Paulo tras una larga enfermedad y dejó un legado marcado por su vigencia y cifras récord.

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El exbasquetbolista brasileño Oscar Schmidt, conocido como el "Pelé del básquet" y leyenda del baloncesto mundial, murió este viernes a los 68 años en Sao Paulo, según informó su familia.

Oscar Schmidt fue internado tras presentar un malestar en su domicilio y falleció posteriormente. Aunque no se detallaron las causas, el exjugador enfrentó durante 15 años un tumor cerebral.

La familia destacó su lucha como un ejemplo de "determinación, coraje y amor a la vida", mientras que la Confederación Brasileña de Baloncesto lo calificó como un "símbolo eterno" y valoró su legado dentro y fuera de la cancha.

También apodado "Mano Santa", el brasileño registró 49.737 puntos en su carrera, la mayor cifra en la historia del baloncesto, y participó en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos entre 1980 y 1996.

Además, fue protagonista en el oro de Brasil en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987 y en el bronce del Mundial de Filipinas 1978, consolidándose como una de las principales figuras del deporte.

En 2013, Oscar Schmidt ingresó al Salón de la Fama del Baloncesto en Estados Unidos, en reconocimiento a una trayectoria que marcó época.

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