Español de Osorno sacó boletos a la final del Apertura de la Liga Nacional

La Liga Nacional de Básquetbol (LNB) ya tiene al primer gran finalista de la Liga Apertura 2026 luego de que Español de Osorno se coronara campeón de la Conferencia Sur tras derrotar este lunes a Puerto Varas Basket en el decisivo quinto juego de la serie por 69-55.

El tridente de Barham Amor, Ja´Heim Hudson y Jahsean Corbett fue el eje que mantuvo dominando desde principio a fin el encuentro favorable para Osorno. Además, fueron quienes dominaron el partido en puntos, rebotes y asistencias respectivamente.

Con este triunfo, los "Diablos Rojos" cierran una llave sumamente competitiva y consolidan un año histórico para la institución, alcanzando de forma consecutiva su tercera final en lo que va del año 2026.

Cabe recordar que Osorno inició la temporada levantando el título de la Super Copa LNB en marzo, venciendo justamente a Puerto Varas, y viene de obtener el vicecampeonato de la Copa Chile Temuco 2026 hace poco más de un mes frente a la Universidad de Concepción.

Gracias a este resultado, Español de Osorno inscribió su nombre en la definición por el título de la Liga Apertura, duelo que se jugará a partido único en el Polideportivo del Parque Estadio Nacional el próximo sábado 13 de junio a las 20:30 horas.

Español de Osorno, como flamante ganador de la Conferencia Sur, espera por su rival de la Conferencia Centro, el cual se definirá también en un emocionante Juego 5 entre la Universidad de Concepción y Colegio Los Leones de Quilpué este martes 9 a las 20:30 horas en la Casa del Deporte.

Dicho encuentro será transmitido por Canal CDO y Basquetpass.tv.

Las entradas para la Gran Final ya se encuentran disponibles en Ticketplus.