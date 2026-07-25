Seremi de Salud confirmó noveno caso de Hantavirus en Los Lagos

La Seremi de Salud de la Región de Los Lagos confirmó este sábado la detección del noveno caso de Hantavirus registrado en la zona durante este 2026.

El diagnóstico afectó a una paciente de 37 años de la provincia de Palena, cuyo delicado estado de salud obligó a su traslado fuera de la región para recibir atención de alta especialidad.

Según se informó, la paciente debió ser ingresada en una unidad de cuidados intensivos en la Región del Biobío para acceder a soporte vital especializado.

"Informamos la confirmación de un nuevo caso de Hantavirus en nuestra región. Se trata de una mujer de 37 años, residente de la comuna de Palena, quien debido a la gravedad de su condición clínica fue derivada a un establecimiento de alta complejidad en la ciudad de Concepción, donde actualmente permanece conectada a ECMO", detalló la seremi de Salud de la Región de Los Lagos, Evelyn Bintrup.

Investigación epidemiológica en terreno

A la par de las maniobras médicas, las unidades de salud pública de la zona desplegaron los protocolos sanitarios en el sector de residencia de la afectada para ubicar el foco de contagio.

Al respecto, la seremi enfatizó que, "como autoridad sanitaria y conforme a los protocolos establecidos para este tipo de eventos, nuestro equipo de epidemiología y zoonosis se encuentra desarrollando la investigación epidemiológica y ambiental correspondiente", labor orientada a determinar los posibles lugares y circunstancias de exposición de riesgo.

Recomendaciones preventivas y consulta oportuna

Tras la confirmación de este nuevo caso, desde la entidad sanitaria reiteraron el llamado a no descuidar los resguardos en zonas campesinas o durante trabajos al aire libre.

La autoridad señaló a la comunidad la importancia de adoptar medidas de prevención frente al Hantavirus, especialmente en sectores rurales y actividades asociadas a la limpieza de bodegas, galpones, manejo de leña y faenas agrícolas o forestales.

Asimismo, se recalcó que un diagnóstico precoz es determinante para el pronóstico de la enfermedad.