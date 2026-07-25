Republicanos piden apoyo emocional y financiero a uniformados condenados en el estallido
Los diputados Javiera Rodríguez y Sebastián Zamora solicitan que el Presidente José Antonio Kast indulte a carabineros y militares sometidos a procesos judiciales por el 18-O.
"Nuestro compromiso (es) mostrar al mundo que hay un sistema injusto que no se hace cargo de las familias ni de quienes juraron defender la patria", afirmaron.
"Nosotros defendíamos el Estado de derecho y el Estado nos abandonó. No hay causa más justa que defender a aquellos que nos defienden día a día", apuntó el diputado Zamora, excarabinero que fue absuelto de homicidio frustrado por el caso Pío Nono.