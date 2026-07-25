Republicanos piden apoyo emocional y financiero a uniformados condenados en el estallido

Los diputados de la bancada del Partido Republicano Javiera Rodríguez y Sebastián Zamora iniciaron una ofensiva parlamentaria para solicitar apoyo emocional y financiero a carabineros y militares que fueron condenados por delitos ocurridos en el marco del estallido social.

A casi siete de ocurridos los hechos, los parlamentarios se reunieron con familiares de uniformados que están sometidos a procesos judiciales, entre ellos Patricio Maturana, condenado por cegar a la senadora Fabiola Campillai, con la finalidad de visibilizar sus situaciones actuales.

"Nuestro compromiso no es solo esperar indultos desde la Presidencia o el ámbito legislativo, sino mostrar al mundo que hay un sistema injusto que no se hace cargo de las familias ni de quienes juraron defender la patria", manifestó la diputada Rodríguez.

"Además, brindaremos apoyo psicológico y material a las familias para que estos 'héroes de la patria' no vivan el abandono del Estado", agregó.

En tanto, el diputado Sebastián Zamora, excarabinero que fue absuelto de homicidio frustrado por el Caso Pío Nono, apuntó que "nosotros defendíamos el Estado de derecho y el Estado nos abandonó. No hay causa más justa que defender a aquellos que nos defienden día a día".