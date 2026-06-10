Leones de Quilpué eliminó a UdeC y clasificó a la Final de la LNB

En una definición dramática el Club Colegio Los Leones de Quilpué se coronó campeón de la Conferencia Centro y timbró su boleto a la Gran Final Nacional de la Liga Apertura de LNB tras derrotar como visitante a la Universidad de Concepción por un ajustado 78-79 en el quinto y definitivo juego de la serie.

El encuentro, disputado ante un repleto gimnasio en la Región del Biobío, parecía levemente inclinado a favor del cuadro del Campanil en el cierre. Sin embargo, la templanza de Felipe Inyaco afloró en el momento más crítico. Cuando restaban solo 13 segundos en el marcador y la UdeC saboreaba el triunfo imponiéndose por un punto, el alero nacional anotó un doble agónico que puso a la escuadra de Quilpué un punto arriba, silenciando la Casa del Deporte y sellando la clasificación.

El alero, quien llegó especialmente desde la liga argentina para reforzar a Colegio Los Leones en esta postemporada, firmó una actuación espectacular, transformándose en la figura indiscutida del partido tras liderar al equipo en casi todos los departamentos clave con 22 anotaciones (incluyendo 5 triples), 10 rebotes y 27 de valoración.

Con este triunfo heroico, el quinteto dirigido técnicamente por el español Guillermo Frutos timbra su tercera clasificación consecutiva a finales de la LNB.

Colegio Los Leones de Quilpué se enfrentará al flamante campeón de la Conferencia Sur, Español de Osorno, para definir al monarca absoluto de la Liga de Apertura este sábado 13 de junio de 2026 a las 20:30 horas en el Polideportivo del Parque Estadio Nacional en Santiago, a partido único.

Las entradas para la Gran Final ya se encuentran disponibles en Ticketplus.