Todo se define en el quinto juego: Las finales de conferencia de la LNB buscan a sus finalistas

Las Finales de Conferencia de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) entraron en su etapa más decisiva luego de las dos series de postemporada quedasen igualadas y requerirán de un quinto y último compromiso para definir a los dos clubes que disputarán la Gran Final del semestre.

En la Conferencia Centro, Universidad de Concepción logró estirar la serie tras vencer como visitante a Colegio Los Leones por 81-74 en el cuarto juego disputado este domingo en Quilpué. Con este resultado, el "Campanil" igualó la llave y consiguió llevar la definición de vuelta a su casa.

El decisivo juego 5 se disputará este martes 9 de junio a las 20:30 horas en la Casa del Deporte de Concepción. Mientras los penquistas buscan sellar la remontada ante su público, el cuadro felino intentará conseguir el triunfo de visitante para acceder a su tercera final consecutiva de la LNB.

La Conferencia Sur también tendrá un desenlace al límite. Español de Osorno y Puerto Varas Basket no se han dado tregua y definirán al campeón de la zona en el último enfrentamiento de la serie.

Los "Diablos Rojos" buscarán hacer valer su localía en el Gimnasio Monumental María Gallardo de Osorno este lunes 8 de junio a las 20:30 horas, en un encuentro donde Puerto Varas intentará dar la sorpresa en territorio osornino para meterse en el partido por el título.

Ambos compromisos de definición contarán con la transmisión en vivo de las señales de Canal CDO y la plataforma Basquetpass.tv.

Los ganadores de la Conferencia Centro y la Conferencia Sur obtendrán el boleto para disputar la Gran Final Única del Torneo Apertura 2026.

El partido único por el campeonato se llevará a cabo el próximo sábado 13 de junio a las 20:30 horas en el Polideportivo del Parque Estadio Nacional, en Santiago. Las entradas para este evento ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus.