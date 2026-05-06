Universidad de Concepción y Español de Osorno disputarán la Copa Chile este viernes

La Liga Nacional de Basquetbol ya se encuentra en instancias de postemporada en el Torneo de Apertura 2026 y ad portas de vivir la segunda final del año con la Copa Chile, que se disputará en Temuco entre Universidad de Concepción y Español de Osorno.

El duelo está programado para este viernes 8 de mayo, a las 21:00 horas en el Gimnasio Olímpico UFRO.

Ambos equipos ganaron su paso a esta instancia al conseguir los primeros lugares de la tabla de la conferencia Centro y Sur, respectivamente, durante la temporada regular.

El Campanil cerró un increíble comienzo de año y llegará a la definición del título como único invicto de la LNB, con 12 partidos ganados.

Las cartas ofensivas de UDEC son sus refuerzos extranjeros Stephen Maxwell, Rakim Brown y Jerry Evans, quienes han hecho una campaña impecable y son líderes de la LNB en puntos totales, puntos promedio y triples convertidos, respectivamente.

Para Español de Osorno esta será su segunda final del año tras el título obtenido en la Súper Copa a mediados de marzo ante Puerto Varas Basket en el Edificio de Deportes UC.

Los Diablos Rojos tienen un récord de 9 partidos ganados y 3 perdidos, con un destacado Ja´heim Hudson que promedia 21.3 puntos por juego en esta temporada regular.

El ganador del trofeo este viernes sucederá al Colegio Los Leones de Quilpué como el monarca. Los felinos se adjudicaron el título 2025 en Valdivia.