El caos que dejó la celebración del histórico título de Knicks en Nueva York

Las celebraciones por el título de los Knicks en la NBA dejaron un saldo de 63 personas detenidas en Nueva York, según confirmó el Departamento de Policía de la ciudad, luego de una serie de incidentes registrados tras la victoria sobre San Antonio Spurs en las Finales.

De acuerdo con la policía, durante el partido comenzaron a formarse grandes aglomeraciones de aficionados "revoltosos" al norte del Madison Square Garden, entre la Quinta y la Novena Avenida, las que llegaron a reunir a decenas de miles de personas y se volvieron "cada vez más destructivas".

Las autoridades informaron detenciones por delitos como agresión a un agente de policía, posesión ilegal de un arma, daños a la propiedad, alteración del orden público, resistencia a la autoridad y obstrucción a la administración pública. Además, un menor de 17 años resultó herido en un tiroteo en la intersección de la calle 43 con Broadway, caso por el que se recuperó un arma de fuego y fueron detenidas tres personas.

El operativo también dejó 10 policías heridos, cuatro apuñalamientos y graves daños a vehículos, entre ellos cinco buses escolares que trasladaban personas desde Manhattan hacia MetLife Stadium para ver partidos del Mundial, los que fueron incendiados o destruidos con bates. También resultaron dañados varios automóviles particulares y cinco patrullas policiales.

Knicks se proclamó campeón de la NBA por primera vez en 53 años, luego de vencer por 94-90 a San Antonio Spurs en el Frost Bank Center y cerrar la serie final por 4-1.