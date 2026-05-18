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Tópicos: Deportes | Baloncesto | NBA

Gilgeous-Alexander ganó su segundo MVP de la NBA por delante de Jokic y Wembanyama

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

El canadiense se transformó en el 14° jugador en ganarlo de manera consecutiva.

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El líder de Oklahoma City Thunder, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, ganó este domingo el MVP al jugador más valioso de la NBA por segundo año consecutivo por delante del serbio Nikola Jokic y del francés Victor Wembanyama, según anunció la liga.

Es la octava temporada consecutiva en la que el MVP de la NBA es un jugador nacido fuera de Estados Unidos, y Gilgeous-Alexander se convirtió en el decimosexto jugador con múltiples MVP y en el decimocuarto en hacerlo de manera consecutiva.

Gilgeous-Alexander promedió 31,1 puntos por partido con un 55,3 por ciento de acierto en tiros de campo esta temporada, además de 4,3 rebotes y 6,6 asistencias.

Fue el segundo máximo anotador de la liga con 2.117 puntos solo por detrás de Luka Doncic (2.143).

Gilgeous-Alexander recibió 939 votos de un jurado de 100 votantes, 83 de los cuales le dieron la máxima puntuación. Jokic (Denver Nuggets) quedó segundo con 634 votos, Wembanyama (San Antonio Spurs) tercero con 569 y Doncic (Los Angeles Lakers) cuarto con 250.

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