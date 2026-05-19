Interpelación a Steinert: ¿Ausencia de plan o prioridad a la acción?

La oposición anunció el lunes que interpelará a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en la Cámara Baja, para que la secretaria de Estado detalle el plan de seguridad del Gobierno, luego de que la semana pasada reconociera que no esperaba tener que entregar un documento formal al respecto, lo que ha generado que partidos que no son parte del oficialismo acusen una preocupante carencia de hoja de ruta en la materia.

En El Primer Café de Cooperativa la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, fue enfática al señalar que las promesas de campaña no se han materializado en acciones concretas: "Este gobierno ganó las elecciones planteando de que el tema de seguridad era una prioridad y lo cierto es que ya habiendo pasado casi tres meses del gobierno, no tenemos plan alguno".

La dirigenta agregó que la gestión de Steinert se ha visto empañada por controversias: "Solo la he conocido producto de diversas polémicas: primero la polémica referente a descabezar la PDI, a descabezar parte de los planes operativos del nuevo Ministerio de Seguridad, y además con vocerías de los subsecretarios que también han sido preocupantes, como la de la subsecretaria de Prevención del Delito que llamó a la gente a que ejerza la autodefensa".

Para Martínez, la instancia de interpelación es necesaria para dar transparencia a la estrategia gubernamental: "La interpelación sirve precisamente para que se pueda presentar este plan. Que podamos saber qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer, cuáles van a ser las leyes que se van a impulsar".

Cretton: No traten de culpar a la ministra

El diputado Eduardo Cretton (UDI) defendió la gestión de Steiner y argumentó que la oposición está aplicando una "doble vara" evaluativa y recordó que la secretaria de Estado intentó presentar su estrategia previamente sin éxito comunicacional: "La ministra Trinidad Steiner ha presentado este plan en la Comisión de Seguridad del Senado y también en la Cámara Baja. Lo curioso fue que en esa misma sesión, la oposición se negó a que la ministra pudiese presentar un PowerPoint con el plan de seguridad".

El legislador hizo un llamado a la colaboración: "Lo único que nosotros le pedimos a la oposición son tres cosas: primero que no traten de culpar a la ministra, que lleva dos meses en su cargo, por lo que ellos no fueron capaces de hacer en cuatro años; que exista una voluntad real de escucharla y que le den la unanimidad para exponer su plan".

Además destacó la responsabilidad que le cupo a la ministra en el operativo que permitió la detención del líder de la comunidad de Temucuicui, Jorge Huenchullan, prófugo desde 2021: "Yo creo que este operativo responde precisamente a que sí hay un plan en materia de seguridad".

Carmona: Un poquito de arrogancia

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que "se está develando un poquito de arrogancia, una posición tomada por adelantado más allá de explicitar los contenidos en las cuales está actuando el gobierno y en particular la ministra de Seguridad. Y lo que hace la oposición en obligación a sus deberes como fiscalización, es crear condiciones para que el país conozca cuál es la política de seguridad que porta el gobierno, que fue uno de los grandes temas que usó en campaña más allá de si al final terminan siendo metáforas o hipérboles".

"Creo que lo que debe hacer la ministra es actuar en consecuencia con la exigencia del cargo. El cargo exige, no como una concesión, la política pública así es, apuntar a lo que está explícitamente dicho y no el vacío. Por tanto, no se puede girar una política pública a cargo de que hay que comprenderla, hay que deducirla; no: es explícita en formulaciones tales o cuales, más todavía si es en el tema de seguridad pública", agregó el dirigente.

Según Carmona, la ministra Steinert "está cursando una contradicción entre mucha arrogancia y a la hora de lo concreto una dificultad para tener la política. Por último que lea un texto y así va a poder comunicar tal cual es la política. Pero de otra manera lo que cursa es una cierta improvisación en cuestiones de marca mayor y al final lo que hace es que el país dilate una política de seguridad que fue tan promovida durante la campaña del Presidente Kast y que a la hora de la verdad tiene un chasco y otro referido a distintas relaciones que hace la ministra en el plano de la tarea política".

Durán: De la resignación a la acción

Y el diputado Eduardo Durán (RN) instó a mirar la gestión operativa más que la forma: "Muchos de los que hoy día aparecen alarmados son los mismos que durante años minimizaron el problema diciendo que la inseguridad era una sensación más que una realidad. La ministra, si se interpela, va a tener una oportunidad para demostrar el trabajo que ha hecho".

El parlamentario aseguró que "en dos meses pasamos de la resignación a la acción y tenemos fronteras más controladas, una ofensiva real contra el crimen organizado. Hemos sido testigos del decomiso histórico de 6 millones de dólares en cigarrillos, y ahora el mayor decomiso de drogas en 25 años valorado en 55.000 millones de pesos".

Según Durán, estas cifras hablan por sí solas: "La ministra entendió que la seguridad no solo se administra; también se ejerce. Y este gobierno lo que está haciendo es ejercer el poder que le entregó el pueblo".