Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.5°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Presidente Kast

Servel rechazó reembolsarle a Kast dinero gastado en blindaje antibalas durante la campaña

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El organismo denegó devolver poco más de 24 millones por su uso en Viña del Mar y Concepción, ya que "no tuvieron un fin de promoción del (entonces) candidato".

También emitió observaciones por falta de rendiciones en propaganda y merchandising, y declinó retornar dos millones por emplear un detector de metales.

Servel rechazó reembolsarle a Kast dinero gastado en blindaje antibalas durante la campaña
 ATON

El ente electoral aprobó -con reparos- la cuenta de ingresos y costos declarados por el Presidente por más de 3.400 millones, pero rechazó un reembolso total de $40.098.601.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Servicio Electoral (Servel) rechazó el reembolso que el Presidente José Antonio Kast pidió de los vidrios antibalas usados en su campaña, ya que determinó que no corresponden a gastos eleccionarios. 

De acuerdo con La Tercera, el Mandatario declaró ante el organismo los ingresos y gastos electorales de su campaña, que en total llegaron a los 3.421.598.647 pesos. El monto fue aprobado por el ente el 9 de abril, pero con observaciones. 

De la cifra total, Kast pidió que se reembolsaran 3.125.089.680 pesos, pero el Servicio denegó la devolución de $40.098.601. 

Esto, porque en el documento se estableció que el gasto por el blindaje antibalas -que fue de 20.670.300 pesos y fue usado en un cierre de campaña en Viña del Mar- "no cumple con los requisitos legales para ser considerado gasto electoral".

"El propósito, intención o finalidad en el uso de blindaje o láminas de seguridad, era únicamente la protección de la integridad física del candidato ante amenazas eventuales, que, solo cabe presumir, la candidatura estimó como existentes o posibles", razonó el Servel.

"Este gasto, sin embargo, no tiene un propósito o intención de promoción del candidato entre el electorado", resolvió.

Para otro evento en Concepción, también fue rechazado ese gasto por $3.570.000.

El artículo 2 de la Ley N° 19.884 establece que se considerará gasto electoral "todo desembolso o contribución avaluable en dinero, efectuado por el precandidato en lo que corresponda, el candidato, un partido político o un tercero en su favor, con ocasión y a propósito de actos electorales".

Las otras observaciones

Según el medio citado, el Servel también hizo observaciones en los gastos por "propaganda impresa y merchandising".

En ese apartado hubo costos por $185.737.032, pero "no se habían rendido los correspondientes a concepto de brigadistas y/o voluntarios que distribuyeran o usaran dichos materiales".

Además, se reveló 4.878.297 pesos en gastos en radioemisoras no se registraron en la cuenta de ingresos y gastos, y lo mismo ocurrió con propaganda impresa.

Tampoco se acompañaron certificados de donaciones por $53.518.297, otorgados a 76 candidaturas a diputados y senadores.

Por último, hubo otro gasto de 20 millones por el concepto "Evento Casa Santiago", del cual se detalló que también fueron rechazados gastos por el panel, además de $2.975.000 por un "detector de metales".

El Servel determinó que quien fue administrador electoral de la campaña de Kast, Julio Feres, -hoy administrador de La Moneda- "evacuó (sus) respuestas (a las observaciones) de forma extemporánea". Por lo mismo, señaló que "los antecedentes aportados no alcanzaron el mérito suficiente para levantar o tener subsanadas la totalidad de las observaciones".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada