Tras la reciente muerte de una niña de dos años que cayó desde el piso 11 de un edificio de Las Condes, Pamela Gutiérrez, impulsora de la denominada "Ley Valentín", alzó la voz en Cooperativa para denunciar la falta de urgencia que las autoridades le han dado a la iniciativa.

"Nuestros niños no tienen colores políticos. Entonces, me parece muy triste que no se hayan manifestado por estas circunstancias. ¿Qué están esperando? ¿Más mártires? ¿Que más niños sigan falleciendo?", manifestó.

El proyecto nació luego de que su hijo Valentín, de tres años, falleciera el año pasado al caer desde un piso 13 en el departamento de unos amigos en San Pedro de la Paz, lugar que no contaba con protecciones.

En diálogo con Una Nueva Mañana, Gutiérrez criticó que el tema solo vuelva a la palestra cuando ocurren nuevas tragedias y lamentó el silencio del Ejecutivo frente a una alarmante estadística: "Esperábamos que Valentín fuera el último, pero después de Valentín ya se han caído 14 niños más. La cifra es totalmente alarmante".

La propuesta legal, que ya fue aprobada de forma unánime por el Senado y avanza hacia la Cámara de Diputadas y Diputados, busca modificar la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y la Ley General de Urbanismo para exigir que los nuevos edificios incluyan balcones más altos y sistemas de anclaje de seguridad.

"Hoy día la seguridad en los edificios de altura está dependiendo netamente del criterio común (...). Desde el momento en que tú recibes un niño en tu hogar, ya sea de visita o ya sea tu hijo, tú debes resguardar todo lo humanamente necesario para que este niño esté en un espacio debidamente cuidado. Es un derecho", enfatizó.

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