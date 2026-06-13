James Harden fue arrestado por porte ilegal de arma en Houston

El escolta James Harden, jugador de Cleveland Cavaliers, fue arrestado durante la madrugada de este sábado en Houston, Texas, por portar de forma ilegal un arma en su vehículo, según informó ESPN y consignó la agencia EFE.

De acuerdo con registros judiciales, el arresto del jugador de 36 años ocurrió a las 03:41 hora local en el condado de Harris, luego de que se detectara una pistola a la vista y desenfundada en el asiento trasero de su automóvil.

Poco antes de las 05:00 horas fue liberado tras pagar una fianza de 100 dólares.

Aunque Texas es uno de los estados más laxos de Estados Unidos en materia de porte de armas, la normativa prohíbe que estas se encuentren sueltas y visibles.

Harden, traspasado desde Los Angeles Clippers a Cleveland Cavaliers en febrero, podría convertirse en agente libre este verano si declina su opción para renovar por un año.