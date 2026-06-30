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Tópicos: Deportes | Baloncesto | NBA

LeBron James no seguirá en Los Angeles Lakers y entrará a la agencia libre

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El astro estadounidense, de 41 años, disputará su vigésima cuarta temporada en la NBA lejos de la franquicia angelina.

LeBron James no seguirá en Los Angeles Lakers y entrará a la agencia libre
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LeBron James informó a Los Angeles Lakers que no continuará en la franquicia para la próxima temporada, a pocas horas de la apertura de la agencia libre de la NBA, según comunicó su representante, Rich Paul, a ESPN.

El jugador, de 41 años, se prepara para disputar su vigésima cuarta campaña en la liga, aunque ya no lo hará con la camiseta del equipo angelino, al que llegó en 2018 y con el que conquistó el anillo de la Burbuja de Orlando en 2020 ante Miami Heat.

Durante la última temporada, el cuatro veces campeón de la NBA promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias por partido, antes de que Los Angeles Lakers quedaran eliminados ante Oklahoma City Thunder en la segunda ronda de los playoffs.

La franquicia había propuesto la continuidad de LeBron, pero ahora quedará con Luka Doncic como principal rostro deportivo para encabezar el proyecto de cara a la próxima campaña.

James decidió entrar a la agencia libre, que se abre este martes a las 18:00 horas del Este de Estados Unidos, para estudiar ofertas. Entre los equipos mejor posicionados para incorporarlo aparecen Golden State Warriors, liderados por Stephen Curry, según medios estadounidenses.

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