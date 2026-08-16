Exgeneral Yáñez criticó transmisión de operación "Cancerbero": "Habría sido más restrictivo"

El exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez cuestionó la manera en que se llevó a cabo el masivo traslado de reos hasta la nueva cárcel "La Laguna de Talca", en el marco de la denominada operación "Cancerbero", especialmente por la transmisión en vivo del procedimiento.

En entrevista con TVN, el otrora jefe de la policía uniformada aseguró que se expuso innecesariamente el operativo y, que de haber estado al mando de la institución, hubiese optado por mostrar solo algunas imágenes para informar.

Yáñez valoró el objetivo del plan y lo calificó como una "señal potente", puesto que -a su juicio- "Chile necesitaba señales como estas". Asimismo, subrayó los cambios estructurales que el Gobierno está impulsando sobre el sistema carcelario y apuntó a revisar experiencias de otros países para adaptarlas a la realidad nacional.

No obstante, el exlíder policial manifestó sus reparos a la forma mediática en que cubrió el bullado operativo: "Antiguamente, (los procedimientos) eran muy reservados entre Gendarmería y Carabineros, sobre los horarios en que se hacían, solamente tenían conocimiento ambas instituciones cuando se activaban estos procedimientos de traslado de reos de alta peligrosidad a otro. Nadie sabía", recordó.

Respecto a la transmisión en vivo de la operación "Cancerbero", el otrora mandamás de Carabineros aseguró que "se corre un riesgo, pero había que dar una señal (sobre) cómo yo le informo a la ciudadanía de que esto se hizo".

"Durante tanto tiempo hemos tenido un bombardeo de información de crímenes y delitos donde, además, estas personas lo publicitan en redes sociales, por lo que había que hacer algo comunicacional, pero se corre un riesgo de no solo la operación, sino que también los derechos y garantías que puedan verse afectadas", puntualizó.

Al ser consultado sobre su manera de adoptar el operativo si estuviese al mando de la institución, Yáñez enfatizó que él "habría sido más restrictivo frente a la transmisión en vivo. Yo lo habría hecho con un par de imágenes que hubiesen dado cuenta de la movilización. Lo que no puede dejar de hacerse es comunicar".