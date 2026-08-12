Los Angeles Lakers acordó histórica venta por 12.000 millones de dólares

Los Angeles Lakers cambiarán nuevamente de propietarios luego de que Mark Walter alcanzó un acuerdo para vender la franquicia a los empresarios Josh Kushner y Bob Iger por 12.000 millones de dólares, en una operación que se transforma en la más alta registrada para un equipo de la NBA.

De acuerdo con ESPN, que citó múltiples fuentes con conocimiento de la negociación, Walter cerró el acuerdo menos de un año después de adquirir a los Lakers por cerca de 10.000 millones de dólares tras quedarse con la participación de la familia Buss.

Los nuevos propietarios de Los Angeles Lakers

"Como aficionados de toda la vida de la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo", señalaron Kushner e Iger en un comunicado, en el que además manifestaron su compromiso de mantener al equipo compitiendo al máximo nivel.

Kushner desarrolla inversiones en empresas tecnológicas a través de Thrive Capital, mientras Iger participa como asesor en inversiones de largo plazo relacionadas con marcas y activos culturales. Walter, por su parte, controlaba desde 2021 el 21 por ciento de los Lakers y contaba con derecho preferente ante una eventual venta de la franquicia.

De 67,5 millones a 12.000 millones de dólares

La magnitud de la operación contrasta con la compra realizada por Jerry Buss en 1979, cuando adquirió a los Lakers por 67,5 millones de dólares dentro de un paquete que también incluía a Los Angeles Kings de la NHL y el antiguo Los Angeles Forum. Bajo el control de la familia Buss, los Lakers conquistaron 11 de los 17 títulos de NBA que posee la franquicia.