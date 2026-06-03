Los Knicks dieron el primer golpe a los Spurs en las Finales de la NBA con remontada en San Antonio

New York Knicks dio el primer golpe a los Spurs en el inicio de las Finales de la NBA, con una remontada por 95-105 en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas, dejando 0-1 la serie al mejor de siete partidos.

El quinteto neoyorquino tuvo dificultades en el comienzo del duelo ante los locales, que centraron su ofensiva en los triples de Julian Champagnie y el dominio bajo el tablero del francés Victor Wenbanyama.

Los Spurs llegaron a tener 14 de ventaja (65-51) en el tercer cuarto, pero la reacción de los Knicks fue contundente, teniendo a Jalen Brunson como mejor mano, con 30 puntos, tres rebotes y dos asistencias; le siguió Karl Anthony Towns, con un doble-doble de 18 puntos y 12 rebotes.

Wembanyama, por su parte, fue el mejor de los Spurs, pero de nada sirvieron sus 26 puntos, 12 rebotes y dos asistencias.

En los minutos finales, el partido estuvo muy parejo, llegando a estar 94-94 igualados. Sin embargo, los Knicks se encendieron y terminaron por dar el golpe a los texanos, triunfando con 10 puntos de diferencia (27-19, 28-29, 21-28, 19-29).

El segundo partido de la serie al mejor de siete nuevamente se disputará en San Antonio, el viernes 5 de junio, a las 20:30 horas (00:30 GMT).