Los Knicks dieron el primer golpe a los Spurs en las Finales de la NBA con remontada en San Antonio
El quinteto de Nueva York logró contrarrestar el poder ofensivo del francés Victor Wembanyama.
El quinteto de Nueva York logró contrarrestar el poder ofensivo del francés Victor Wembanyama.
New York Knicks dio el primer golpe a los Spurs en el inicio de las Finales de la NBA, con una remontada por 95-105 en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas, dejando 0-1 la serie al mejor de siete partidos.
El quinteto neoyorquino tuvo dificultades en el comienzo del duelo ante los locales, que centraron su ofensiva en los triples de Julian Champagnie y el dominio bajo el tablero del francés Victor Wenbanyama.
Los Spurs llegaron a tener 14 de ventaja (65-51) en el tercer cuarto, pero la reacción de los Knicks fue contundente, teniendo a Jalen Brunson como mejor mano, con 30 puntos, tres rebotes y dos asistencias; le siguió Karl Anthony Towns, con un doble-doble de 18 puntos y 12 rebotes.
Wembanyama, por su parte, fue el mejor de los Spurs, pero de nada sirvieron sus 26 puntos, 12 rebotes y dos asistencias.
En los minutos finales, el partido estuvo muy parejo, llegando a estar 94-94 igualados. Sin embargo, los Knicks se encendieron y terminaron por dar el golpe a los texanos, triunfando con 10 puntos de diferencia (27-19, 28-29, 21-28, 19-29).
El segundo partido de la serie al mejor de siete nuevamente se disputará en San Antonio, el viernes 5 de junio, a las 20:30 horas (00:30 GMT).