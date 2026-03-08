Síguenos:
Oklahoma City Thunder se impuso por 104-97 ante Golden State Warriors y se consolidó como el mejor equipo de la liga al alcanzar los 50 triunfos esta temporada. Shai Gilgeous-Alexander lideró la ofensiva con 27 puntos, quedando a un solo partido de igualar un histórico récord de Wilt Chamberlain, mientras que los Warriors, mermados por la baja de Stephen Curry, no pudieron concretar la remontada pese a los 22 puntos del brasileño Gui Santos.

