Miami Heat remeció el mercado de la NBA con el fichaje de Antetokounmpo

Miami Heat por fin tiene a su nueva superestrella luego de que este martes se conociera del fichaje del pívot griego Giannis Antetokounmpo, quien pone rápidamente al equipo de Florida como contendiente a la lucha por el anillo.

La cadena ESPN adelantó anoche la llegada del griego a Miami, junto con su compañero en Milwaukee Bucks Bobby Portis, en un traspaso en el que los Heat se desprendieron de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware, Kasparas Jakucionis y varias rondas futuras del sorteo universitario.

Un alto precio, pero necesario para hacerse con una súper-estrella capaz de replicar él sólo todas las facetas del juego -puntos, rebotes y defensa- que aportaban las piezas sacrificadas.

Antetokounmpo, campeón de la NBA con los Bucks en 2021, promedió esta última temporada 27,6 puntos, 9,9 rebotes y 5 asistencias por partido, pese a perderse más de la mitad de los encuentros por lesiones.

El astro heleno llega a Miami con un año de contrato y una opción de jugador para ampliarlo una segunda temporada, tras más de un año de incertidumbre sobre su futuro desde que solicitara formalmente su salida de Milwaukee el pasado verano

Con su fichaje, el Heat buscarán salir de la temida zona media de la NBA en la que nadan desde que alcanzaron las finales en 2023, una situación que se agravó con la salida de Jimmy Butler en febrero de 2025, y que acabó con la franquicia perdiéndose este año los play-offs por primera vez en seis temporadas.