San Antonio Spurs descontó y amargó a New York Knicks en las Finales de la NBA

San Antonio Spurs consiguió su primera victoria en las Finales de la NBA tras derrotar por 115-111 a New York Knicks este lunes en el Madison Square Garden, recuperando terreno y dejando la serie 2-1 tras perder los dos primeros encuentros en casa.

El cuadro visitante supo revertir una desventaja de 64-57 registrada al descanso, aprovechando un sólido rendimiento colectivo en la segunda mitad para neutralizar la ofensiva de los "knickerbockers" y silenciar el ambiente festivo que imperó en el inicio del duelo.

El francés Victor Wembanyama fue la gran figura del partido al registrar 32 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, además de tres tapadas en la zona defensiva. El pívot europeo contó con el respaldo de Stephon Castle y Dylan Harper, quienes aportaron 23 y 13 unidades respectivamente para asegurar el triunfo tejano.

Tras este resultado, ambos quintetos iniciaron su preparación para el cuarto choque de la llave, el cual se disputará nuevamente en territorio neoyorquino este miércoles 10 de junio a partir de las 20:30 horas de Chile