La UC buscará iniciar la segunda rueda con alegría ante un enredado Deportes La Serena

Este sábado 25 de julio, Universidad Católica y Deportes La Serena medirán fuerzas en el Claro Arena por la fecha 16 de la Liga de Primera, donde ambos elencos viven presentes dispares.

Los "cruzados" llegan como escoltas con 26 puntos, a 13 del líder Colo Colo y también seguidos de cerca por Universidad de Chile, Coquimbo Unido y Palestino con 24, además de Huachipato que suma 23.

El cuadro "papayero", en tanto, suma una irregular campaña que los tiene duodécimos con 18 unidades, solo cinco por encima de la zona de descenso.

La UC viene de caer por 4-0 ante San Luis por la última fecha de la Copa Chile, en un duelo con reclamos por el arbitraje y equipo mixto pues ya estaban clasificados a octavos de final tras ganar todos sus partidos anteriores.

La escuadra de Daniel Garnero logró encadenar nueve victorias consecutivas, al borde de un récord histórico para el club, y además del puesto en la tabla necesita sumar confianza de cara a la llave de Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata a mediados de agosto.

Católica tendrá las bajas de los suspendidos Branco Ampuero y Vicente Bernedo en la defensa y portería, además de los lesionados Clemente Montes, Gary Medel, Diego Valencia y Tomás Asta-Buruaga.

El posible 11 capitalino es con Darío Melo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani.

Por el lado serenense, durante el receso por el Mundial lamentó su eliminación en fase de grupos de Copa Chile, en una zona C donde avanzaron los equipos del Ascenso: Deportes Antofagasta y Cobreloa.

El elenco comandado por Felipe Gutiérrez ganó dos duelos, empató uno y perdió tres, siendo el más reciente un 1-0 en su visita a Calama.

En cuanto a la Liga, viene de una derrota y un empate, durante un torneo de vaivenes e irregularidad.

Ad portas del encuentro, La Serena anunció al zaguero argentino Franco Rasso y al arquero Ignacio Sáez, formado en Universidad de Chile, como refuerzos para tratar de revertir su situación en el torneo.

Fuera de la cancha, el club viajó a Santiago tras disponer un centro de acopio en su tienda oficial y replicó las campañas del municipio ante la emergencia por los estragos que causó el sistema frontal en la zona.

El partido arrancará a las 20:00 horas en el Claro Arena con arbitraje de José Cabero. Podrás seguir los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la señal de Cooperativa Deportes.