Ortiz: "Vozinha es un jugador más y que tendrá que pelear el puesto como los demás"

Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, repasó la victoria 3-1 sobre Deportes Limache en el Monumental y aprovechó de referirse al comentado fichaje del portero Vozinha y el rol que tomará Gabriel Maureira.

"En la negociación no estuve, pero lo que sí tengo claro es que es un jugador más y que tendrá que pelear el puesto como los demás", dijo a TNT Sports en la cancha tras el partido.

"Claro que estoy feliz, tenemos a un mundialista en Colo Colo. Sus actuaciones han llevado a que pongamos el ojo en él. Destaco la actuación de Gabriel (Maureira) en esta noche, así que va a haber una linda competencia, que es lo que siempre pido", dijo luego en conferencia de prensa.

"Todos sabemos lo que sucedió en el último Mundial y le va a aportar muchísimas cosas a los jóvenes con su experiencia y demás", adelantó el estratega.

"Jugador que llega a Colo Colo va a competir. A mí el nombre no me va a cambiar mi forma de pensar. El que tenga que jugar, va a jugar", complementó Ortiz.

"Va a tener una competencia importante Vozinha para ganarse el arco. La competencia es día a día. Si él me demuestra que está para atajar, va a atajar", sumó.

Finalmente, el estratega cerró diciendo: "Las charlas sobre refuerzos las mantengo en privado con el presidente (Aníbal Mosa). Ambos sabemos que queremos lo mejor para la institución".