Victor Wembanyama brilló con récord en su debut de play-offs con los Spurs

El basquetbolista francés Victor Wembanyama, pívot de San Antonio Spurs, firmó un destacado debut en play-offs tras anotar 35 puntos en la victoria por 111-98 sobre Portland Trail Blazers, en el inicio de la serie de primera ronda de la NBA.

El registro del europeo marcó un récord en su estreno en postemporada con la franquicia, al superar los 32 puntos que había logrado el estadounidense Tim Duncan en 1998, quien estuvo presente en el partido.

Victor Wembanyama lanzó con un 61,9 por ciento de efectividad en tiros de campo (13 de 21) y destacó con un 5 de 6 en triples, además de aportar cinco rebotes y dos tapones en una actuación completa.

El equipo texano dominó gran parte del encuentro, aunque Portland Trail Blazers reaccionó en el inicio del segundo tiempo con un parcial de 0-8 que redujo la diferencia, antes de que San Antonio Spurs retomara el control y cerrara el tercer cuarto con ventaja amplia.

En los Spurs también aportaron el estadounidense De'Aaron Fox y el estadounidense Stephon Castle, ambos con 17 puntos, mientras que el estadounidense Devin Vassell sumó 15. En los Blazers, el israelí Deni Avdija destacó con 30 puntos y 10 rebotes.

El segundo partido de la serie se jugará este martes nuevamente en San Antonio, donde los Spurs buscarán ampliar su ventaja en la eliminatoria.