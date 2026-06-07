Colo Colo cerró su participación en la Copa de la Liga con derrota ante Huachipato

Colo Colo cerró con una amarga derrota 1-0 frente a Huachipato en Talcahuano su participación en la Copa de la Liga, en un encuentro disputado por la última fecha del Grupo A.

El cuadro albo afrontó este compromiso con un equipo alternativo, con varios jugadores jóvenes, ya que estaba eliminado y sin chances matemáticas de avanzar a semifinales, debido al triunfo de Coquimbo Unido el viernes ante Deportes Concepción.

En el primer tiempo, se vio un encuentro parejo con pocas llegadas de peligro para ambos equipos, hasta que en el minuto 28, Mario Biceño abrió el marcador para los locales con un cabezazo dentro del área. Los locales supieron sostener la ventaja y se fueron al descanso en ganancia.

En la segunda parte, los albos tomaron el control del encuentro y fueron con todo en busca del empate.

En el minuto 66, Maximiliano Romero tuvo el 1-1, pero tras una larga revisión en el VAR, el tanto fue anulado por fuera de juego.

Lo mismo ocurrió en el 82', cuando Leandro Hernández marcaba la igualdad, pero otra vez una posición de adelanto amargó al "Cacique", que sumó su segunda derrota en el torneo.

Con este resultado, Huachipato terminó en el tercer lugar del Grupo A con ocho puntos, mientras que Colo Colo finalizó en la segunda posición con 10 unidades. La clasificación a semifinales fue para Coquimbo Unido, líder con 14 positivos, y colista quedó Deportes Concepción con solo un punto.

El siguiente partido de los "Acereros" será de visita frente a Ñublense el sábado 13 de junio a las 20:00 horas (00:00 GMT) por la fecha 15 de la Liga de Primera, mientras que el "Cacique" recibirá a Cobresal el mismo día a las 17:30 horas (20:30 GMT).