Vidal y la eliminación en la Copa de la Liga: No es un fracaso, nuestro primer objetivo es ganar la 35

Arturo Vidal, volante de Colo Colo, repasó la eliminación en la Copa de la Liga y remarcó que no es un fracaso, señalando que el objetivo principal este año es ganar el título 35 en el Campeonato Nacional.

"Esto no es un fracaso, es una copa nueva. Nuestro primer objetivo es ganar la 35, le sacamos 10 puntos al segundo y a todos los demás equipos los tenemos por atrás, así que no es un fracaso. Es una ayuda para lo que viene, es importante jugar partidos para llegar de la mejor manera", lanzó Vidal en la zona mixta.

El "King" también respaldó las duras declaraciones de Javier Correa, quien disparó con todo contra el arbitraje de Nicolás Gamboa.

"Ustedes vieron el arbitraje, está bien que quedaramos eliminados, que el partido no tuviera mucha importancia, pero somos serios, al vestir esta camiseta lo hacemos con todo el corazón y nos jugamos la vida...y que pasen estas cosas...ya más no puedo decir. Ojalá no vuelva a pasar, le damos mucha importancia a cualquier copa que nos toca jugar", comentó Vidal.

Sin embargo, Vidal valoró los minutos que jugaron los juveniles en el partido: "Los veo bien, estos partidos les sirven, jugar con Huachipato siempre es difícil. Habría sido mejor un empate, lo merecíamos".

"Nos vamos tristes, pero el campeonato depende de nosotros", aseveró.

Finalmente, Vidal tuvo una incendiaria reacción al ser consultado por el amistoso que perdió La Roja contra Portugal, con otro "palo" a Nicolás Córdova, seleccionador interino del equipo nacional.

"No voy a hablar de la selección, mientras no haya un entrenador no puedo hablar más de la selección y lo que pasó ayer ojalá no vuelva a pasar", cerró el bicampeón de América.