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Tópicos: Deportes | Baloncesto | NBA

[VIDEO] Hincha de Colo Colo apareció en los festejos de los Knicks en Nueva York

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El fanático apareció en un video viral de las celebraciones en la Gran Manzana.

[VIDEO] Hincha de Colo Colo apareció en los festejos de los Knicks en Nueva York
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New York Knicks celebró la noche de ayer miércoles una victoria clave en las Finales de la NBA ante San Antonio Spurs para ponerse 3-1 en la serie, lo que motivó celebraciones tanto en el Madison Square Garden como en las calles de la Gran Manzana.

Y en medio de los festejos que se dieron en las arterias neoyorquinas apareció, por supuesto, un chileno.

En un video que se fue viralizando, el fanático aparece con una casaca de Chile subiéndose a un camión policial para luego desplegar una bandera de Colo Colo.

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