Nicolás Carvacho anunció su adiós del baloncesto a los 29 años debido a las lesiones

Una triste e inesperada noticia sacudió al deporte nacional este domingo luego de que Nicolás Carvacho, pívot de la selección chilena de baloncesto y uno de los grandes referentes de la disciplina en el último tiempo, anunciara su retiro del profesionalismo a los 29 años debido a recurrentes problemas físicos.

A través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, el pívot nacional explicó las razones que lo llevaron a tomar esta drástica decisión: "A medida que las lesiones se acumulaban y no podía dar lo mejor de mí, todo se convirtió en una dura batalla física, mental y emocional", confesó.

"Desafortunadamente, las lesiones han sido un gran y continuo problema estos últimos años. Mi camino pasó de ganar campeonatos a luchar por la rehabilitación de mis lesiones a medias para poder jugar y estar presente", agregó el deportista.

Nacido en Estados Unidos pero de padre chileno, Carvacho pisó suelo nacional en su adolescencia con la ilusión de ser futbolista. De hecho, integró las divisiones inferiores de Universidad Católica como arquero, antes de volcarse definitivamente al básquetbol a los 15 años.

Tras destacar en la "Roja" cestera juvenil, dio el salto a la División I de la NCAA de Estados Unidos con Colorado State, universidad donde rompió récords históricos y se convirtió en uno de los mejores reboteros del circuito universitario norteamericano.

Su carrera profesional continuó con éxito en el Viejo Continente. Defendió las camisetas del Rilski Sportist (Bulgaria), Oliver Baskets (Alemania), MKS Dabrowa Górnicza (Polonia), Elitzur Maccabi Netanya (Israel) y el Benfica de Portugal, club donde tocó la cima al coronarse campeón de liga y ser galardonado como el Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales.

En la selección chilena adulta, "Nico" se consolidó como un pilar indiscutible, siendo una garantía en la zona pintada por su poderío rebotero y gol de espaldas al aro.

Pese a lo prematuro de su adiós, Carvacho aseguró irse en paz y agradecido del camino recorrido: "Jugar básquetbol fue el regalo con que el Señor me bendijo a los 15 años... A pesar de los momentos difíciles, todo valió la pena", cerró el pívot nacional.