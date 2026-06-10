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Tópicos: Deportes | Balonmano | Mundial

Chile enfrentará a Croacia, España y Turquía en el Mundial de balonmano 2027

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La selección nacional quedó instalada en el Grupo C del torneo que se disputará en Alemania.

Chile enfrentará a Croacia, España y Turquía en el Mundial de balonmano 2027
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La selección chilena de balonmano conoció este miércoles a sus rivales para la primera fase del Mundial de Alemania 2027, luego del sorteo realizado en Múnich.

El equipo nacional quedó ubicado en el Grupo C junto a Croacia, vigente subcampeón del mundo; España, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París; y Turquía, elenco que debutará en una cita planetaria gracias a una invitación de la Federación Internacional de Balonmano.

Chile jugará sus partidos de la primera ronda en el SAP Garden de Múnich, sede de una zona exigente en la que buscará una de las tres primeras posiciones para avanzar a la segunda fase.

Uno de los duelos destacados será ante España, selección dirigida por Jordi Ribera y que volverá a cruzarse con el elenco chileno, ahora comandado por el español Aitor Etxaburu.

Si Chile logra meterse entre los tres primeros del grupo, avanzará a la segunda fase que se disputará en Colonia, donde se cruzará con clasificados del Grupo D, integrado por Argentina, Francia, Brasil y Kuwait.

El Mundial de balonmano de Alemania 2027 se jugará entre el 13 y el 31 de enero, con cuartos de final, semifinales y final programados en Colonia.

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