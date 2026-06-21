"La Joya" Cruzat defendió con éxito la corona junior superpluma de la WBO

Junior "La Joya" Cruzat volvió a responder en una noche grande. El boxeador chileno defendió con éxito su título junior superpluma de la WBO tras noquear en el primer round al colombiano Jair "El Explosivo" Mulett en el combate estelar de la SCL Fight Night, jornada que reunió boxeo profesional, producción de alto nivel y una intensa respuesta del público en el Polideportivo del Parque Estadio Nacional.

Con este resultado, el chileno completó su primera defensa del título WBO junior superpluma, consolidando el gran momento que atraviesa su carrera tras la obtención del cinturón en enero pasado en Puerto Montt. Frente a un rival invicto como Mulett, que llegaba con registro de 12 triunfos y 8 nocauts, Cruzat arriba del ring mostró agresividad y un control de distancia ideal para sostener su condición de campeón.

"Sabía que iba a ser una noche gloriosa", señaló Cruzat tras el combate, en zona mixta. "Nos habíamos preparado bastante bien para que salga todo bien, estoy feliz y orgulloso del trabajo que estamos haciendo".