Con una remontada épica: Martín Vidaurre conquistó la Copa del Mundo de XCO en Estados Unidos

Una jornada brillante y consagratoria protagonizó este domingo el ciclista chileno Martín Vidaurre, quien se coronó campeón de la fecha de la Copa del Mundo de Cross Country Olímpico (XCO) disputada en Soldier Hollow, Utah, en Estados Unidos.

El deportista nacional debió extremar recursos en una carrera que comenzó cuesta arriba, ya que inició la prueba desde el casillero 25. Pese a la desventaja inicial, el pedalero fue escalando posiciones con un ritmo sólido hasta meterse de lleno en el grupo de avanzada.

La definición no estuvo exenta de emoción. En la última vuelta, Vidaurre lanzó un ataque decisivo que le permitió quebrar al pelotón líder y escaparse en solitario hacia la meta, la cual cruzó con un tiempo de 1 hora, 28 minutos y 55 segundos.

El chileno superó por una estrecha ventaja de cinco segundos a su más cercano perseguidor, el canadiense Cole Punchard, asegurando lo más alto del podio.

Con este notable triunfo, Martín Vidaurre sumó la segunda victoria de su carrera en una Copa del Mundo XCO en la máxima categoría élite, reeditando el éxito conseguido anteriormente en Val di Sole y ratificando su estatus entre los mejores exponentes del circuito planetario.