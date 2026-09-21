Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago16.9°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Gobierno honró en EE.UU. a Orlando Letelier, excanciller asesinado por la dictadura

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó este lunes 21 de septiembre dos homenajes en memoria del excanciller Orlando Letelier, al cumplirse 50 años de su asesinato en Washington D.C., capital de EE.UU., a manos de la DINA, el aparato represivo de la dictadura de Augusto Pinochet.

La primera actividad fue la colocación de una ofrenda floral en el memorial ubicado en Sheridan Circle, lugar donde el 21 de septiembre de 1976 explotó la bomba que militares chilenos pusieron en el auto de Letelier, exministro de la Unidad Popular y quien viajaba con su secretaria, la ciudadana estadounidense Ronni Moffitt.

Luego se realizó un segundo acto conmemorativo, en la residencia del embajador de Chile en Estados Unidos, donde se encuentra otro espacio dedicado a su memoria.

Ambas ceremonias fueron encabezadas por el embajador Andrés Ergas y contaron con la participación de personal diplomático de la Embajada de Chile en Washington DC.

Las ceremonias se dan el mismo día que aterrizaron en Estados Unidos –en la ciudad de Nueva York- el Presidente José Antonio Kast y el canciller, Francisco Pérez Mackenna, para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El ministro de RR.EE. dijo en un comunicado que "con estos sentidos actos" se reafirma el "compromiso con la convivencia democrática y rechazo a la violencia como instrumento de acción política".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados