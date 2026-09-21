El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó este lunes 21 de septiembre dos homenajes en memoria del excanciller Orlando Letelier, al cumplirse 50 años de su asesinato en Washington D.C., capital de EE.UU., a manos de la DINA, el aparato represivo de la dictadura de Augusto Pinochet.

La primera actividad fue la colocación de una ofrenda floral en el memorial ubicado en Sheridan Circle, lugar donde el 21 de septiembre de 1976 explotó la bomba que militares chilenos pusieron en el auto de Letelier, exministro de la Unidad Popular y quien viajaba con su secretaria, la ciudadana estadounidense Ronni Moffitt.

Luego se realizó un segundo acto conmemorativo, en la residencia del embajador de Chile en Estados Unidos, donde se encuentra otro espacio dedicado a su memoria.

Ambas ceremonias fueron encabezadas por el embajador Andrés Ergas y contaron con la participación de personal diplomático de la Embajada de Chile en Washington DC.

Las ceremonias se dan el mismo día que aterrizaron en Estados Unidos –en la ciudad de Nueva York- el Presidente José Antonio Kast y el canciller, Francisco Pérez Mackenna, para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El ministro de RR.EE. dijo en un comunicado que "con estos sentidos actos" se reafirma el "compromiso con la convivencia democrática y rechazo a la violencia como instrumento de acción política".

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