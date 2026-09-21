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Trastorno Afectivo Estacional: cuando el aumento de luz detona cuadros depresivos en primavera

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Unsplash/Majestic Lukas
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Aunque la primavera suele asociarse al buen tiempo y a un aumento de la energía, especialistas advierten que este cambio de estación también puede desencadenar el Trastorno Afectivo Estacional (TAE).

A diferencia del patrón invernal clásico, este decaimiento anímico se manifiesta con la llegada de días más largos, luminosos y cálidos, impactando la salud mental al registrarse incrementos en los cuadros depresivos e incluso en las tasas de suicidio durante esta época del año.

Sobre las causas, mitos y señales de alerta para su detección temprana, conversamos en Una Nueva Mañana con la doctora Juana Villarroel, de la Clínica Psiquiátrica Universitaria del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

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