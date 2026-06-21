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Tópicos: Deportes | Ciclismo | Chilenos

Martin Vidaurre arremetió con el cuarto puesto en el Mundial de Lenzerheide

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El ciclista chileno finalizó cuarto en la jornada de este domingo.

Martin Vidaurre arremetió con el cuarto puesto en el Mundial de Lenzerheide
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Tras un doloroso cierre en la fecha pasada de la temporada 2026, el ciclista chileno Martin Vidaurre arremetió en el cross country del Mundial de Lenzerheide en Austria y obtuvo el cuarto lugar este domingo.

El chileno se recuperó de la caída y su puesto 22 en Leogang, gracias a un cronómetro de 1:22:05, a 1:22 del francés Luca Martin; ganador de la competencia este domingo.

El podio se cerró con el francés Adrien Boichis (+0:25) y el estadounidense Bjorn Riley (+0:58).

Por otra parte, Catalina Vidaurre finalizó en la posición 25° del elite femenino y Francisca Monsalve logró en el séptimo lugar de la categoría sub 23.

La próxima competencia del circuito mundial será en Val Di Fassa-Trentino, Italia, entre el 25 y el 28 de junio.

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