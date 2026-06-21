Martin Vidaurre arremetió con el cuarto puesto en el Mundial de Lenzerheide

Tras un doloroso cierre en la fecha pasada de la temporada 2026, el ciclista chileno Martin Vidaurre arremetió en el cross country del Mundial de Lenzerheide en Austria y obtuvo el cuarto lugar este domingo.

El chileno se recuperó de la caída y su puesto 22 en Leogang, gracias a un cronómetro de 1:22:05, a 1:22 del francés Luca Martin; ganador de la competencia este domingo.

El podio se cerró con el francés Adrien Boichis (+0:25) y el estadounidense Bjorn Riley (+0:58).

Por otra parte, Catalina Vidaurre finalizó en la posición 25° del elite femenino y Francisca Monsalve logró en el séptimo lugar de la categoría sub 23.

La próxima competencia del circuito mundial será en Val Di Fassa-Trentino, Italia, entre el 25 y el 28 de junio.