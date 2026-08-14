Megarreforma: Gobierno y oposición se adjudican triunfo tras fallo del TC

Un escenario de interpretaciones cruzadas dejó la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que acogió de forma parcial los requerimientos presentados por parlamentarios contra la megarreforma impulsada por el Ejecutivo.

A pesar de que el fallo suprimió diversos artículos y atribuciones específicas de la iniciativa, tanto el oficialismo como la oposición se declararon satisfechos y atribuyeron la decisión a triunfos propios.

El TC mantuvo en pie el pilar central del proyecto respecto a la invariabilidad tributaria, mecanismo que permite a grandes proyectos de inversión celebrar contratos con el Estado para resguardar sus condiciones impositivas por un plazo de hasta 20 años.

No obstante, el organismo declaró inconstitucionales la facultad del Ministerio de Hacienda para extender dicho plazo de forma excepcional, las referencias para ampliar beneficios a proyectos conexos y las micro relocalizaciones acuícolas.

Asimismo, el TC rechazó los artículos que establecían el derecho de indemnización estatal a empresas cuyas resoluciones de calificación ambiental fueran anuladas judicialmente.

Las lecturas

"La oposición unida tenía la razón. Hemos ganado en ambos casos: en el caso del medio ambiente no habrá pago a las empresas que no cumplan con la ley. Respecto a la invariabilidad tributaria, también hemos acotado su aplicación a empresas que realmente le den un valor a Chile. Desde la oposición estamos conformes", sostuvo la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, integrante de la Comisión de Hacienda.

Por parte del oficialismo, en tanto, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano), presidente de la mencionada comisión, defendió que "el Tribunal Constitucional fue claro: el proyecto de reconstrucción sigue en pie y también se mantiene el corazón de la invariabilidad tributaria hasta por 20 años para traer inversión a nuestro país".

"Hubo algunas disposiciones específicas que fueron declaradas inconstitucionales, especialmente en materias ambientales y proyectos conexos, pero la oposición no logró derribar el eje económico de esta iniciativa", remarcó el parlamentario.

"Inequívocamente satisfactorio", dice Quiroz

Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó el dictamen en T13 Radio como "inequívocamente satisfactorio", confirmando que el Ejecutivo realizará los ajustes necesarios para la entrada en vigencia del texto.

A su vez, el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) consideró en El Primer Café que el fallo "desde la lógica económica" es "lo apropiado", mientras que desde el gremio empresarial, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, expresó un moderado optimismo destacando la certeza jurídica que otorga la ratificación de los contratos de inversión.