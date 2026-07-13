Martín Vidaurre logró un destacado séptimo lugar en Andorra pese a lesión en el tobillo

El ciclista chileno Martín Vidaurre consiguió una destacada actuación en la UCI MTB World Series de Pal Arinsal, Andorra, luego de finalizar en la séptima posición de la prueba de cross country pese a competir con un esguince de tobillo.

El resultado adquirió mayor valor por las dificultades que enfrentó el atleta nacional durante los días previos. Vidaurre arrastraba las secuelas de una lesión sufrida en la fecha anterior, disputada en La Thuile, y llegó a la competencia con dudas sobre su condición física.

La exigencia de la altura y del circuito también marcó la jornada. En la prueba de Short Track del viernes, el chileno terminó en el puesto 18, en una carrera que utilizó para medir sus sensaciones y administrar el esfuerzo debido a las molestias.

El domingo, Vidaurre logró mejorar considerablemente su rendimiento y sostuvo un ritmo competitivo que le permitió ubicarse entre los diez mejores de la categoría principal del mountain bike mundial.

"Es una carrera súper dura, en altura, que se me dificultó correr porque mi pie no estaba en las mejores condiciones debido a un esguince. El viernes, el short track me costó más, pero el domingo lo pude sacar adelante. Creo que ahora me va a hacer bien este break sin correr", comentó el deportista.

Tras su actuación en Andorra, Vidaurre iniciará un breve período de descanso para avanzar en la recuperación de su tobillo y preparar su próximo objetivo, la Copa del Mundo UCI de Val di Sole, Italia, programada entre el 25 y el 30 de agosto.