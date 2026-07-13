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Mbappé comanda la formación de Francia para la semifinal contra España en el Mundial

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Kylian Mbappé liderará a los once elegidos por Didier Deschamps en la semifinal del Mundial 2026 ante España, duelo que se disputará en Arlington este martes a las 15:00 horas.

El vencedor de este encuentro se verá las caras en la final contra Inglaterra o Argentina.

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