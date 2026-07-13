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Tópicos: Mundo | Irán | Relaciones Exteriores

EE.UU. lanza ataques contra Irán por tercera noche consecutiva

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El presidente Donald Trump ordenó a sus fuerzas desplegar operaciones destinadas a imponer "un alto costo" a Teherán.

EE.UU. lanza ataques contra Irán por tercera noche consecutiva
 EFE (archivo)

La operación militar comenzó apenas unos minutos después de que Trump asegurara en una entrevista que el país persa sería golpeado "muy duro".

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El Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) informó este lunes que las fuerzas del gigante norteamericano iniciaron una tercera noche consecutiva de ataques contra Irán por orden del presidente Donald Trump, con operaciones destinadas a imponer "un alto costo" a Teherán.

Según informó el Centcom en su cuenta de X, los bombardeos buscan degradar la capacidad de Irán para atacar a civiles y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz.

La operación militar comenzó apenas unos minutos después de que Trump asegurara en una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt que el país persa sería golpeado "muy duro" esta noche y mañana.

Aunque el republicano inicialmente había evitado hablar de posibles objetivos militares de la nueva ola de ataques, al ser cuestionado por el entrevistador deslizó que se evalúan despliegues en una zona céntrica de Irán, donde se presume que podría existir una cuarta instalación nuclear.

La nueva ofensiva estadounidense se produce después de que Trump anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán, y asegurara que Washington asumirá el papel de "guardián del estrecho de Ormuz", una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

El mandatario estadounidense afirmó que otros países deberán compensar a EE.UU. con un 20% de la carga transportada por los costos de garantizar la seguridad en esa vía marítima, que Teherán cerró "hasta nuevo aviso" tras los recientes ataques estadounidenses.

Trump sostuvo que el proceso para implementar esa compensación comenzará de inmediato, y aseguró que su país no continuará protegiendo gratuitamente a las naciones que se benefician del tránsito por el estrecho. En tanto, Irán ha respondido a los ataques con acciones contra países aliados de EE.UU. en la región.

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